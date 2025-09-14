Protección Civil de Cangas, una fuerza de voluntarios

El servicio de Protección Civil de Cangas acerca, no dispersa. Su acto logró congregar sin recelos a todos los representantes de la política canguesa, en un gesto que no es baladí. De tanta ausencia que había la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se atrevió a decir «¡Se merecen un camión!» A su lado estaba el director xeral de Emerxencias de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, que en un tímido momento tiró para casa al mencionar la importante inversión de la Xunta, más de 20 millones de euros, en Protección Civil, un servicio que tiene competencia estatal. Pero más allá de estas contiendas, unos y otros se fijaron en el enorme trabajo de estos voluntarios que se esfuerzan por dejar el pabellón de Cangas siempre alto, muy alto. La muestra de su trabajo a través de vídeos, sobre todo el que hacía referencia a Paiporta, en Valencia, congeló la respiración, arrugó el alma y desmanteló cualquier intento de banalizar su trabajo, por el que no cobran, pero como dijo el presentador del acto celebrado en el salón de plenos de Cangas, «no nos pagan por trabajar, porque nuestro trabajo no tiene precio».

Francisco Deprada, Charo García y Lino Sexto. | Pablo Hernández

Fue el presidente de Protección Civil, Cesáreo Coya, el encargado de abrir el acto, con un relato de los hechos, el trabajo en Paiporta, donde, dijo, se trabajó sin descanso donde se llevaron a cabo muchas tareas. Comentó una anécdota de cuando estuvieron trabajando con todo el contingente de Protección Civil d Galicia. «Cuando instalamos las electrobombas para achicar y el personal ya estaba ayudando en labores de desescombro de entradas a viviendas, en la de un edificio estaba un hombre de unos 80 años de edad sentado y observando nuestro trabajo. Me acerqué a él para preguntarle que tal estaba. Me dijo que su familia estaba toda bien, pero que lo habían perdido todo. Me preguntó de dónde éramos y conteste que de Galicia. Después preguntó si éramos bomberos. Respondí que no, que éramos de Protección Civil. El me comentó que en Valencia Protección Civil solo estaba para colabora en pruebas deportivas o eventos de calle. Esto me hizo pensar de que en Galicia tenemos medios humanos y técnicos y una organización que no hay en muchos sitios, pero esto no nos puede llevar a pensar que está todo hecho». Realizó reivindicaciones y se mostró preocupado por la falta de relevo generacional.

Un momento del simulacro con el servicio de Gardacostas| Pablo Hernández

Santiago Villanueva habló de los incendios, de la participación de Protección Civil en los 800 que hubo este verano en Galicia y respaldó el homenaje que se realizaba a Lino Sexto Bermúdez, subdirector de Gardacostas que el jueves se jubila. Después habló la concejala de Seguridade, Pilar Nogueira. Mencionó que Protección Civil Cangas son los primeros en llegar y los últimos en marchar.

Ejercicio de salvamento en la fachada del Concello de Cangas. | Pablo Hernández

Conforme marcaba el protocolo, Lino Sexto Bermúdez y los médicos del 061, Charo García Rúa y Francisco Deprada, fueron los primeros en recibir las distinciones de Protección Civil Cangas. Los médicos hablaron de cuando empezaron, de lo importante que era enseñar a estos efectivos a saber cómo actuar ante una urgencia. Charo García mencionó que su trabajo es un deber, que no merece distinción y que fue un placer trabajar con Protección Civil Cangas.

Lino Sexto recibió el agasajo como si fuera dirigido a todo el Servizo de Gardacostas de Galicia y aseguró que su relevo seguiría colaborando con Protección Civil. También recibieron medallas el expolicía local Enrique Lago Soto , José Luis Coya Otero y Sengundo Lago , por los 25 años en el cuerpo.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, fue escueta. Recordó que Protección Civil enía mucha tradición en el municipio y que ella sí que confiaba en que hubiese un relevo generacional, porque cuando se necesitan «siempre sobran manos». Siguieron mostrando vídeos, como el dedicado al médico fallecido Benigno Villoch y también de la labor de Protección Civil en Cangas, de su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estaban ayer presentes, así como con la Policía Local. Por la tarde, el espectáculo fue el ejercicio de Gardacostas.