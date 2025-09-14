Proponen adjudicar el camino de Entrevalos por 171.578 euros
La mejor oferta es la de Caldevergazo
El gobierno de Moaña lleva este lunes a junta de gobierno una propuesta para adjudicar la obra de mejora del camino de Entrevalos, a la que se presentaron 11 ofertas y con la que se mejorará el saneamiento, con nueva red y separativa de pluviales y elpavimento con asfalto. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que es una de las obras que priorizaron los colectivos vecinales.
La propuesta es adjudicar la obra, que salió a licitación por 218.548 euros, a Caldevergazo por 171.578 euros. La obra consiste en la reposición de los servicios municipales y pavimentación de este vial, de unos 400 metros. Actualmente existe un colector de hormigón que recoge los vertidos de las viviendas, pero en mal estado. Se instalará uno de 211 metros con 6 pozos de registro y se repondrán 21 acometidas, así como otror de pluviales aguas arriba. En cuanto al abastecimiento, hay una tubería en parte del vial, con reducida capacidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- Cinco accidentes en 20 horas causan alarma en la autovía
- La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret
- Un pesquero de 33 metros, sin máquina frente a la Costa da Vela