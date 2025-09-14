Proponen adjudicar el camino de Entrevalos por 171.578 euros

El gobierno de Moaña lleva este lunes a junta de gobierno una propuesta para adjudicar la obra de mejora del camino de Entrevalos, a la que se presentaron 11 ofertas y con la que se mejorará el saneamiento, con nueva red y separativa de pluviales y elpavimento con asfalto. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que es una de las obras que priorizaron los colectivos vecinales.

La propuesta es adjudicar la obra, que salió a licitación por 218.548 euros, a Caldevergazo por 171.578 euros. La obra consiste en la reposición de los servicios municipales y pavimentación de este vial, de unos 400 metros. Actualmente existe un colector de hormigón que recoge los vertidos de las viviendas, pero en mal estado. Se instalará uno de 211 metros con 6 pozos de registro y se repondrán 21 acometidas, así como otror de pluviales aguas arriba. En cuanto al abastecimiento, hay una tubería en parte del vial, con reducida capacidad.