El PP pide cambiar el proyecto de Sisalde y destinar la parcela sólo a vivienda social

El grupo municipal del PP de Moaña, que preside Alfonso Piñeiro, asegura que va a presentar en el próximo pleno una moción solicitando la modificación del proyecto de viviendas y auditorio de Sisalde, del que consideran que incluye un auditorio con dimensiones «caticas» y mezclado con viviendas de carácter social, para contemplar una parcela destinada exclusivamente a fines residenciales en régimen de protección. Piden que se apueste por otro espacio para levantar un auditorio de amyor aforo al actualmente previsto.

Los populares consideran la apuesta de la alcaldesa, Leticia Santos, un error histórico, ya que las dimensiones de la parcela no permiten un auditorio del tamaño que precisa Moaña y que las 395 butacas que contempla se quedan pequeñas. No comprenden que además se aquilate más el espacio con un proyecto para un máximo d e 10 viviendas sociales «que non arranxarían o problema do acceso a un fogar».

Añaden que también este proyecto puede encontrarse con un problema ya que la Xunta, que está dispuesta a invertir en Moaña en vivienda -dicen- no autorizará ni colaborará con éste por la incompatibilidad de usos «xa que non ten sentido nin ven amparado pola normativa que un lugar de espectáculos estea no mesmo edificio que unhas vivendas onde ten que primar o dereito ao descanso dos veciños».

Creen que si se reformula el proyecto y el solar se destina sólo para viviendas sociales en colaboración con la Xunta, en vez de las 10 «que queren meter con calzador enriba dunha saliña de concertos», podrán levantarse bastantes más, «e iso sí que sería un pulo importante nesta materia».Dicen que hay parcelas suficientes y con tamaño para un auditorio de por lo menos 500 butacas.