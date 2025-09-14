Pendiente de aparecer el 2º premio de las rifas de la Romaría de Darbo

La comisión de fiestas de la Romaría de Darbo, que se celebró el fin de semana pasado y tuvo su día grande el lunes, informa de los números premiados en su rifa . El primer premio corresponde al número 7492; el 2º premio al 5151 y el 3º al 498. Añade que los titulares del 1º y el 3º premio ya aparecieron, pero sigue sin aparecer el 2º. La persona que tenga el boleto deberá contactar con la comisión a través de mensaje directo por Instagram o Facebook en un período de 15 días desde el sorteo.