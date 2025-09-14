Pendiente de aparecer el 2º premio de las rifas de la Romaría de Darbo
La comisión de fiestas de la Romaría de Darbo, que se celebró el fin de semana pasado y tuvo su día grande el lunes, informa de los números premiados en su rifa . El primer premio corresponde al número 7492; el 2º premio al 5151 y el 3º al 498. Añade que los titulares del 1º y el 3º premio ya aparecieron, pero sigue sin aparecer el 2º. La persona que tenga el boleto deberá contactar con la comisión a través de mensaje directo por Instagram o Facebook en un período de 15 días desde el sorteo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- Cinco accidentes en 20 horas causan alarma en la autovía
- La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret
- Un pesquero de 33 metros, sin máquina frente a la Costa da Vela