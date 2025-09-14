O Rompeolas
Numeroso público en la ensenada de Ojea para ver el simulacro.
El simulacro de colaboración entre el Servicio de Guardacostas y Protección Civil Cangas era muy esperado desde que se anunció. Había numerosa gente presenciándolo. También es cierto que tanto alboroto hizo pensar a otros vecinos que algo grave sucedía.
Aracelli Gestido y Sagrario Martínez a lo Beatles en Espíritu Santo
No hacen música como los Beatles, ni son cuatro, sino dos, Araceli Gestido y Sagrario Martínez, pero saben pasar por el paseo de peatones nuevo en Espíritu Santo como lo harían Paul, George, Ringo y John en Abbey Road en la ya lejana fecha de 1969. Ellos marcaban otro estilo, una forma de ser, ellas tratan de hacerlo. De hecho, si se fijan en la foto no atraviesan el paso de cebra, sino que se instalan en él. ¡Maneras de vivir!
El acto de Protección Civil bien valió unas lágrimas
El acto de Protección Civil Cangas estuvo muy lucido y la sección de vídeo merece galardón a parte. Pero lo que hay que mejorar son los tiempos. Demasiados discursos, demasiado seguidos, tanto que la alcaldesa casi no quiere hablar y porque no quiso la diputada Dolores Hermelo. Por lo demás, todo perfecto. Nos echamos allí unas lágrimas, que también hacen falta.
El nuevo párroco de Cangas, un gran aficionado al fútbol
El nuevo cura de Cangas, Santiago Pérez, viene con ganas de fútbol. Es un apasionado de este deporte.
