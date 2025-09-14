El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas

Con la presencia del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, el nuevo párroco de Cangas tomará hoy posesión de su nuevo cargo en una misa a las 19.30 en la excolegiata, en la que estará también Severo Lobato, que llevó las riendas de esta parroquia en los últimos once años y que emprende una nueva etapa dedicada al estudio de la Teología.

Santiago Pérez González,q ue es natural de A Coruña y tiene 52 años, dijo ayer adiós, con una misa de despedida,a sus feligreses de Betanzos, en donde ha estado estos últimos 12 años llevando seis parroquias con 10 templos. En Cangas se encargará solo de una, pero es la principal de este municipio, Santiago de Cangas e Islas Cíes, con media docena de cofradías religiosas.

El relevo se produce un mes después de su nombramiento oficial, el pasado día 11 de agosto. Santiago Pérez realizaba ayer la mudanza y desde hoy estará en Cangas, a donde dice que llega «con mucha ilusión» y espera «que la ilusión sea mutua por parte de los vecinos», aunque reconoce que tampoco quiere crear falsas expectativas, que quiere hacer, por supuesto, «vida social en Cangas, pero sin perder nunca el sentido de mi vida como cura. y que la gente viva la fe en la iglesia» . Para hoy se espera un lleno en la iglesia que espera poder repetir todos los domingos.El relevo se lleva a cabo en el día de la celebración del patrón de Protección Civil, con una misa solemne a las 12.00 en honor al Cristo de la Pila o el Cristo que no quiso arder.

Santiago Pérez es de la opinión de que aunque Iglesia y Estado van separados, deben también caminar juntos y asegura que en Betanzos mantuvo un buenc amino con el gobierno local de allí, integrado por PSOE y BNG. El nuevo párroco es muy aficionado al fútbol, aunque dice que en un momento de desencanto encontró en la ópera una afición mucho más poderosa que la del balón y es asiduo a la programación de este género en Vigo. Asegura que está ilusionado con el hecho de que la excolegiata de Cangas disponga de un órgano, algo que no consiguió tener y pidió mucho en Betanzos Le gusta ser una persona «normal».