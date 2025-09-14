Música en directo en el barco de Moaña

La naviera Pirata de Nabia con el patrón Paulo dos Santos y un grupo de amigos músicos, ofrecieron ayer una actuación en directo, a través de una jam session, navegando en los barcos de la ruta entre los puertos de Moaña y Vigo. La afición musical del patrón de la naviera ya es conocida y ha interpretado y organizado actuaciones musicales en directo en los barcos de la compañía en varias ocasiones. Ayer volvió a sorprender con este concierto de cuatro horas en la cubierta del barco, que navegó al ritmo de piezas de música de los años 90, tanto inglesas como españolas, interpretadas con batería, bajo, tres guitarras y flauta travesera.

Los pasajeros pudieron disfrutar de la original actuación musical con la que Nabia y el patrón quisieron obsequiar a los clientes fieles de este barco que cruzan la ría entre Moaña y Vigo, sea como sea y esté como esté el tiempo. Fue un premio, un guiño, asegura Paulo dos Santos, como también figuraba en el cartel «Nuestra línea Moaña-Vigo no sería la misma ¡Gracias por navegar con nosotros!».

Las actuaciones comenzaron a las 17.00 horas en el barco que salió de Moaña a Vigo y prosiguieron en los restantes viajes cruzando la ría, entre ambas orillas. Las personas que ayer tocaron forman parte del grupo de amigos del patrón, que reconoce que ellos son más músicos que él, y que suelen reunirse para tocar jam sessions en Mondariz Balneario o hacen bolos. Ayer se juntaron en este barco en una iniciativa muy singular que contó con el apoyo de la propietaria de Piratas de Nabia, María Jesús Acuña, que siempre respalda las propuestas tan originales de este patrón.

Los pasajeros que quisieron seguir disfrutando de la actuación musical en directo podía continuar en el barco comprando el billete con la tarjeta metropolitana o el ordinario.

El patrón asegura que fue una experiencia fantástica y la gente no quería bajar de la cubierta hasta que empezó la lluvia las 21:00 horas. Recibieron aplausos hasta de los barcos de la competidora. Como anécdota, una persona pidió la hoja de reclamaciones.