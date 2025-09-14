Misa de los Dolores este lunes en Cangas

Cangas celebra este lunes la festividad religiosa de la Santísima Virgen de los Dolores, con misa solemne a las 20.30 horas en la excolegiata. La localidad celebra dos festividades de los Dolores, el viernes previo a Semana Santa, que es festivo local, y este 15 de septiembre. La misa estará acompañada por órgano y será oficiada por el nuevo párroco.