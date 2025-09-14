Misa de los Dolores este lunes en Cangas
Cangas celebra este lunes la festividad religiosa de la Santísima Virgen de los Dolores, con misa solemne a las 20.30 horas en la excolegiata. La localidad celebra dos festividades de los Dolores, el viernes previo a Semana Santa, que es festivo local, y este 15 de septiembre. La misa estará acompañada por órgano y será oficiada por el nuevo párroco.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- Cinco accidentes en 20 horas causan alarma en la autovía
- La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret
- Un pesquero de 33 metros, sin máquina frente a la Costa da Vela