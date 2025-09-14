La Mancomunidade defiende la nueva tasa de la basura frente a las duras críticas del PP

El PP cree haber encontrado un agujero en los gobiernos del BNG en O Morrazo: la subida a 126 euros anuales de una tasa de la recogida de la basura que estaba en 67 euros. Los populares, que son la primera fuerza de la oposición en Cangas, Moaña y Bueu se lanzan a una cruzada que intenta socavar la moral de un gobierno de la Mancomunidade do Morrazo que apuró hasta el final el precio de la recogida de la basura, tras la subida de Sogama, la subida de costes desde el año 2008 y la ley que impide que el servicio sea deficitario. En Cangas se responsabiliza al tripartito, en Moaña a la alcaldesa Leticia Santos y en Bueu al alcalde Félix Juncal. Se ataca con dureza y se habla de incapacidad de gestionar del BNG y su socio en Cangas y Bueu, el PSOE.

Gonzalo Núñez |

La Mancomunidade plantea razones para subir la tasa, como que Sogama duplicó el coste en dos años, un 37% de incremento, que la nueva ley obliga a repercutir en el recibo el coste real y que la tasa, que estaba fijada en 2008 ya no cubre los costes actuales. El PP recuerda que Sogama sube debido a una decisión estatal.

La nueva tasa entrará en vigor en junio de 2026, después de que se apruebe en la asamblea de la Mancomunidade. Será de 126 euros al año, 63 por semestre, 10,5 euros al mes o 30 céntimos al día. Con ella podrá haber renovación de contenedores, modernización de la flota de camiones, reforma del punto limpio y de la nave central, atención a la ciudadanía, islas completas de recogida selectiva, punto limpio móvil, recogida de podas a domicilio y mantenimiento de los centros de compostaje, entre otras. También se establecen con la nueva tasa beneficios sociales. Las personas más vulnerables estarán exentas, las bonificaciones para pensionistas desempleados y personas con discapacidad serán del 65% aproximadamente, lo mismo que para las víctimas de violencia de género y habrá descuentos por reciclar y compostar.

Ayer le tocaba el turno al PP de Bueu de hablar de lo que denominan como «taxazo» Habla de debilidad del alcalde por consentir la subida, que viene acompañada de un 17% en el impuesto de vehículos. La líder del PP de Bueu, Elena Estévez critica que la política económica del BNG de Bueu convierta al Concello en un «inferno fiscal» en el que se fríe a los vecinos a impuestos. Asegura que Félix Juncal se plegó a los deseos de dos de sus compañeras de partido, la alcaldesa de Cangas y la de Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos. Afirma el PP de Bueu que la tasa en Morrazo se sitúa por encima de los 100 y 92 euros que pagan Redondela y Lalín, n habla nada de la subida que aplicó Ponteareas, también del PP. «Juncal quería actual con exclusivo tacticismo electoral, pero a nosotros nos valía con tal de que la tasa de basura no tuviera esa subida estratosférica con que el BNG nos va a felicitar el año 2026», manifiesta Elena Estévez, que insistía el recriminar al alcalde de Bueu la subida del impuesto de vehículos.

El PSOE de Moaña se mete en un jardín

Mientras, en medio de esta refriega electoral, porque unos y otros saben de la necesidad de incrementar la tasa de la recogida de basura, aparece el PSOE de Moaña, con Mario Rodríguez a la cabeza. Como de alguna manera tiene que hacer oposición a Leticia Santos (BNG) exige a la alcaldesa de Moaña la devolución del incremento de la tasa de la basura para 2025, a todos los vecinos de Moaña, si la Xunta en la que gobierna el PP se compromete a restablecer el precio por tonelada a nivel de 2023. La subida fue de 60 euros por tonelada en 2023 a 105 en 2025. Afirma Mario Rodríguez que el incremento en la tasa de la basura no es solo un problema local, sino que está directamente vinculado a la gestión de la Xunta. Es fundamental que Santos actúe en defensa de los intereses de los vecinos y se comprometa a devolver lo que le corresponde si la Xunta da marcha atrás y pone el precio por tonelada a nivel de 2023.