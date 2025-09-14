Finalizadas las obras del barrio de Espíritu Santo, en Cangas

La alcaldesa de Cangas y la concejala de Obras y Servicios, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE) visitaron ayer la terminadas obras que se llevaron a cabo en el barrio de Espíritu Santo. Aseguran que el gobierno cumplió con su compromiso con los vecinos y finalizó las obras de la carretera de Espíritu Santo. Afirma que se llevaron a cabo en tiempo y forma y que era un compromiso al que había llegado con los vecinos del barrio hace un año, cuando reclamaba la reparación integral de la carretera provincial.

La ejecución de este proyecto, con una inversión que supera los 500.000 euros requiere un proceso administrativo complejo: su inclusión en el plan de inversiones ligado al contrato con la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, que contó con la aprobación del pleno correspondiente. «Para evitar mayores coste al erario municipal, se s solicitó a la Diputación de Pontevedra que asumiese el asfaltado. Durante este tipo se llevaron a cabo con éxito las fases 2 y 3 del proyecto, que comprendían tanto las canalizaciones como la mejora integral de la carretera. La parte correspondiente al Concello finalizó en el mes de julio y esta misma semana la Diputación complementó su actuación con el asfaltado y pintado de la vía».

Ahora mismo, el vial que atraviesa el barrio del Espíritu Santo es un vial renovado, tanto en su capa de rodadura como e la canalizaciones de saneamiento y abastecimiento, con una separación correcta de las redes de pluviales y fecales. Los vecinos aprovecharon el desarrollo de estas obras para renovar sus acometidas de agua, ahorrando así una parte importante de los costes habituales, según señalaban ayer Araceli Gestido y Sagrario Martínez.

Según la alcaldesa de Cangas, esta actuación es un ejemplo claro de que, cuando las administraciones colaboran, quien sale ganando siempre es la ciudadanía. La regidora reconoce el enorme trabajo que supuso esta obra. y lo importante que es para la zona de Coiro. Hay que recordar que la carretera se hundía por el mal estado de la red.