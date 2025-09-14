El corto italiano «Eggregores», primer premio, y una mención especial para «Percebes»

Llegó la gran noche de entrega de los premios del Festival de Bueu, sin tanta alfombra roja como antes ya que no se celebra la gala con las ánforas, sino que es un acto más recogido en el que se dieron a conocer los 9 premios del palmarés de este certamen, cuyo primer galardón, y a falta de conocer el del Público tras la última sesión de proyecciones de ayer, recayó en la cinta italiana de Andrea Gatopoulos «The Eggregores theory» (La teoría de los Egregores). El jurado de la sección oficial, integrado por la productora y gestora cultural Beatriz Hernández, el cineasta y docente Eloy Domínguez y el programador Massimo Ianetti, también decidió otorgar una mención especial al corto «Percebes», de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves (Portugal, Francia).

Venta de merchandising en el FIC. / Estudio Prolight

«Egregores» reflexiona, a través de un futuro distópico de ciencia ficción, sobre temas centrales de nuestra era, utilizando un dispositivo que, erróneamente, creemos perteneciente al futuro: la inteligencia artificial. El jurado valoró en esta cinta su «audaz originalidad y su impresionante resonancia creando un universo de visiones espectrales y monstruosas en donde las palabras adquieren un peso peligroso». En «Percebes» por ser «una reflexión poética y conmovedora entre lo artístico y lo comunitario, que realiza un vivido retrato documental en acuarela».

Como Mejor corto gallego resultó «Abellón» de Fon Cortizo; y el Mejor español fue el trabajo de Alicia Moncholí «Campolivar», una de las directoras presentes en Bueu. Por lo que respecta a la sección «Descubertas»con las propuestas más arriesgadas, ganó «On Hold» de Delia Hess (Suiza) «por su forma de condensar en una imagen poética una situación cotidiana de espera».El jurado de "Descubertas" está integrado por la gestora cultural y programadora María Juárez; la compositora musical Elba Fernández y el cineasta y traductor Xavier Montoriol.

El palmarés / Fdv

El Mejor corto GZ_00 ha sido para «Algo novo que contar», de Paula Pereira «por hacer de la escucha una herramienta narrativa y la intimidad con la forma de filmar sus personajes». El Mejor corto de Escolas de Cinemas Internacionais se lo llevó «Crow man», de Yohann Abdelnoour. El jurado valoró la complejidad de las emociones y el Mejor corto de Escolas de Cinema Galegas ha sido para «Praza do Punto» de Aira Portos Rey.

El festival continúa hasta el sábado con el Minific para los centros educativos.