Concentración de coches en el mirador de Domaio
La Asociación cultural Ride Nº Nice celebra hoy la III Concentración Automovilística en el mirador de Fontenla, en Domaio. El horario de la concentración es de 12.00 a 22.00 horas y se cobra una entrada de 5 euros. Hay food trucks y barra para consumiciones. Con esta concentración, se quiere mostrar la «parte positiva de esta afición y el lado cultural y familiar del mundo del motor».
