Última suelta de erizos en el banco entre Liméns y Nerga

La Cofradía de Cangas concluyó ayer la «siembra» de cría de erizo con la última suelta de 8.000 unidades en el banco de Os Castros, entre Liméns y Nerga. En esta ocasión la «siembra» se realizó con buceadores profesionales. Las crías de erizo, de unos 20 mm de tamaño y sometidas a una adaptación en la batea de preengorde de la cofradía, se trasladaron en embarcación y se depositaron en el banco submareal. El miércoles pasado se «sembraron» otras 8.000 pero a pie, entre las rocas del banco de Chimenea en Massó.