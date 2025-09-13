Protección Civil celebra un simulacro de rescate de un pesquero incendiado

Los miembros de Protección Civil Cangas celebran este fin de semana los actos de su patrón que comienzan hoy con la habitual entrega de distinciones, a mediodía en el salón de plenos del Concello, prosigue por la tarde con un simulacro de rescate y concluye mañana domingo con una misa en la excolegiata ante su patrón, el Cristo da Pila o Cristo que no quiso arder.

Las distinciones este año se entregan al subdirector de Guardacostas de Galicia, Lino Sexto Bermúdez, que se jubila en septiembre y que siempre ha estado muy vinculado a la agrupación y con el que hubo muy buena comunicación, tal y como señala el presidente de Protección Civil, Cesáreo Coya.

Además de al subdirector de Guardacostas, se entregarán distinciones a dos médicos del 061, con los que los voluntarios han tenido mucha relación como facultativos que se desplazaban en el helicóptero medicalizado y que ayudaron a la formación de los miembros de Protección Civil. Se trata de Charo García Rúa, jubilada recientemente; y Francisco Deprada Creo, que en la actualidad está destinado en la medicalizada del Salnés.

Las distinciones se extenderán igualmente a Policía Local de Cangas y voluntarios que han cumplicado 25 años de servicio, como José Luis Coya Otero y Segundo Lagoa Santos. Los policías distinguidos son Luis Chorén Vilar y Enrique Lago Soto.

A las 18:00 horas está previsto el ejercicio de simulacro en la ensenada de Ojea, frente al Concello, y los organizadores estaban ayer pendientes de si podía participar el helicóptero Pesca I de Guardacostas, que registró una avería por la que tuvo que suspender el simulacro previsto en la tarde de ayer en Moaña, dentro de la clausura de la exposición de artefactos marineros del grupo Devanceiros.

Visitas a la patrullera "Mar de Galicia"

Cesáreo Coya confirmaba ayer que por la tarde, el helicóptero ya estaba realizando una prueba de vuelo para comprobar que todo iba bien y, en principio se le espera en Cangas. El simulacro en la ensenada de Ojea consistirá en la evacuación y rescate de un barco de pesca incendiado para el que se utilizará al «Martínez Segundo», de unos 10 metros de eslora. Actuarán Guardacostas y está prevista la patrullera Mar de Galicia, que atracará después en el puerto y podrá ser visitada hasta las 20:30.

Como medios de Protección Civil intervendrán las lanchas semirígidas «Salvacangas catro» y «Salvacangas cinco».