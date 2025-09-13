El PP moañés tilda de «sablazo» la subida de la basura

El PP de Moaña se une a sus compañeros de Cangas y critica con dureza la subida de un 100% de la tasa de limpieza y recogida de la basura a través de la Mancomunidade, que pasará de 67 a 126 euros para las viviendas. «Ni siquiera se arreglará ni mejorará el servicio antes de incrementar la tasa de forma razonable y responsable», lamenta su portavoz, Alfonso Piñeiro. Para los populares la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, «y sus socios del Bloque» venden la subida como «justicia social y sotenibilidad» pero alegan que la verdad es que las familias de Moaña «van a pagar el doble por el peor servicio de recogida de la provincia, consecuencia directa de la incompetencia del BNG durante muchos años al frente de la entidad comarcal».

Califican el servicio en Moaña de «tercermundista» y acusan a la regidora de ser «la principal impulsora de este sablazo estratosférico». No compra, el principal partido de la oposición, la explicación de que la tasa no se subió desde 2008. «El BNG gobernó en Moaña en 13 de los últimos 17 años y pudo subir este tributo de forma progresiva, razonable y responsable, con un servicio óptimo», argumenta Piñeiro

Exige que se rectifique esta medida «a la que los vecinos asisten impotentes» y que tilda de «basurazo».