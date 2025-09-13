El PP habla de fracaso de las fiestas y culpa al tripartito

El grupo municipal del PP denuncia el fracaso de las Fiestas del Cristo 2025 y la «incapacidad del gobierno BNG, PSOE, EU». Recuerda el primer partido de la oposición en Cangas que el pasado día 15 de agosto ya valoró la programación de las fiestas y advertía la falta de contenido, iniciativas y de un cartel, a priori, pobre. Una vez finalizadas, y con la perspectiva suficiente para analizar lo ocurrido «debemos afirmar que las realizadas superaron con creces aquel diagnóstico inicial, tanto en lo relativo al contenido como a la organización»

El PP reconoce el esfuerzo de la técnica de Cultura y dice que ella, en solitario, consiguió mantener la programación con un mínimo de dignidad, pero que no se puede decir lo mismo de los responsable políticos, cuya pasividad, falta de coordinación y ausencia de liderazgo provocaron que las fiesta de este año sean recordadas como las peores de los últimos tiempos. Comenta este partido que el mayor despropósito fue el último día, cuando una de las orquestas tuvo que cambiar de ubicación debido a un error de cálculo en el montaje, trasladándose de la calle Eduardo Vincenti a las avenida Castelao. «Esta improvisación provocó cortes de tráfico en la vía principal sin previo aviso. A ello se sumó la falta de coordinación en los horarios: dos orquestas comenzaron a tocar al mismo tiempo que el DJ programado en las naves de Ojea, generando un caso organizativo y comentarios muy críticos entre el público». El PP sostiene que no hubo previsión en recinto de las naves de Ojea, donde se instalaron las jaimas y destaca la actuación de Mondra. «No obstante, nuevamente surgieron críticas por la falta e espacio y por la carpa instalada, que dificulta la visibilidad del escenario».

Concluyen los populares que los Fiestas del Cristo 2025 pusieron de manifiesto que Cangas no puede organizar unas celebraciones basadas en orquestas de segunda categoría y en DJs costeados por los propietarios de las jaimas. «El tripartito demostró una alarmante capacidad para gestionar los más básico, condenando a Cangas».