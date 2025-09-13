Mulleres de Moaña estrena directiva
La Asociación de Mulleres de Moaña renovó su directiva. María de los Ángeles Pena sigue en la presidencia. Mª Teresa Costa es vicepresidenta y Mª Carmen Currás secretaria. Concepción Trigo es tesorera. Cuentan con 10 vocales. Los cursos de este año comienzan en octubre.
