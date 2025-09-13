Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mulleres de Moaña estrena directiva

La Asociación de Mulleres de Moaña renovó su directiva. María de los Ángeles Pena sigue en la presidencia. Mª Teresa Costa es vicepresidenta y Mª Carmen Currás secretaria. Concepción Trigo es tesorera. Cuentan con 10 vocales. Los cursos de este año comienzan en octubre.

