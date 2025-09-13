En marcha la oferta pública para contratar 16 bomberos y 2 sargentos en el consorcio

La Diputación de Pontevedra, que dirige el Consorcio Provincial para la prestación del Servicio contra Incendios y Salvamento, ha dado un paso adelante para la resolución del problema de falta de personal en los parques de bomberos que gestiona en O Morrazo (Bueu), O Porriño, Vilagarcía y Ribadumia, que siguen cerrando por falta de plantilla. Precisamente este pasado domingo, el parque de O Morrazo estuvo cerrado y también es previsible que no abra mañana al no reunir el mínimo de tres bomberos en el retén de guardia y no permitir la Gerencia más de 80 horas extras a lo largo del año, que ya están consumidas por casi todos.

El presidente de la Diputación, Luis López, había avanzado la semana pasada la aprobación de una nueva oferta pública de empleo en el Consorcio, con 21 plazas, que salió publiciada en el Boletín Oficial de la Provincial(BOP) de este jueves y que incluye 18 puestos de personal laboral fijo,de los que 16 son puestos de bombero-conductor y 2 jefes de parque, en ambos casos por concurso oposición; además de dos plazas de personal funcionario , de los que una es para técnico de relaciones laborales y otra de administrativo/a, ambos por oposición libre. La Xunta ya había alcanzado un acuerdo de convenio con los bomberos de Galicia y se logró desconvocar en febrero la huelga que mantenían. En Pontevedra faltaba sacar esta oferta.