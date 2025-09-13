A juicio el motorista de Bueu que vendía cocaína en la guantera

La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este próximo jueves el juicio a un vecino de Bueu, que fue identificado en junio de 2023 por la Guardia Civil, cuando conducía un ciclomotor por la avenida Pazos Fontenla y en la guantera del vehículo hallaron cocaína. El acusado, que carecía entonces de antecedentes penales, se enfrenta por un delito contra la salud pública a la pena de 4 años de prisión y multa de 4.104,72 euros con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 meses de privación de libertad.

La detención se produjo el 2 de junio cuando la patrulla de la Benemérita el dio el alto circulando en moto por esta calle y en la guantera portaba una cartera negra tapada con trapos y tres bolas en su interior envueltas con cinta de embalar de color marrón.

El acusado portaba, con la intención de dedicar las bolas de droga al tráfico ilítico en el mercado clandestino, un total de 150 dosis de aparentemente cocaína, con un peso aproximado de 30 gramos y 30 dosis de aparentemente heroína con un peso de 6,5 gramos.

Las sustancias, una vez sometidas al correspondiente análisis químico eran heroína, arrojando un peso de 2,862 gramos con una pureza de 33,84% y un precio en el mercado de 187,10 euros; y cocaína, con un total de 14,41 gramos y una pureza de 96,72%, cuyo precio en el mercado sería de 1.865 euros.

El acusado llevaba encima la cantidad de 170 euros, fraccionados en billetes de 5 y de 10 euros, se supone que obtenidos de la comercialización de sustancias estupefacientes.