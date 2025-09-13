Hosteleros piden un horario de terraza en Moaña como en las villas vecinas

La negociación de la ordenanza de terrazas en Moaña celebra este martes una nueva reunión entre hosteleros, Concello y organizaciones sociales y vecinales. La Asociación de Hosteleiros de Moaña hizo ayer pública su postura con respecto a los horarios de cierre inicialmente propuestos, tras una reunión de todos los asociados. Reclamará que entre semana, tanto en horario de invierno como de verano, se les permita servir en las terrazas hasta una hora al menos equivalente a la que tiene el sector en concellos vecinos como Cangas o Bueu, «porque lo contrario sería empujar a los clientes a otras localidades».

Así las cosas, pedirán que el horario de invierno –entre el 16 de septiembre y finales de junio de cada año– establezca el cierre las noches de domingo a jueves a medianoche, en vez de a las 23.00 horas, como se les propuso en la última reunión. Apuntan a que en Cangas pueden abrir hasta medianoche y en Bueu hasta las 00.30 horas.

En cuanto al horario de verano, del 23 de junio al 15 de septiembre de cada año, piden que entre domingo y jueves puedan servir en sus terrazas hasta las 1.30 horas de la madrugada. Que sería «el mismo tope que en los concellos vecinos». La propuesta inicial establecía ese tope en las 00.00 horas.

Los hosteleros, reunidos, sí que aceptaron las horas propuestas de cierre para los fines de semana, pues en ese caso sí que se respeta la equivalencia con el sector en otras localidades del entorno. Se establecería, por lo tanto, un tope de 2.30 horas de la madrugada de los viernes, sábados y vísperas de festivos en verano y de 2.00 horas en horario de invierno.

Explican, desde la asociación que agrupa a gran parte del sector en Moaña, que los horarios del resto de establecimientos son cada vez más dilatados. «Los supermercados cierran tarde. La gente cena cada vez más tarde. No podemos echar a los clientes a las once de la noche de un jueves, por ejemplo».

La Asociación de Hosteleiros, por su parte, sí que se muestra partidaria de aceptar otras condiciones como instalar las mesas y sillas apartadas de las fachadas para facilitar el paso, por ejemplo, a personas con discapacidad visual. «Todo se puede negociar. Nosotros no queremos ponerle las cosas más difíciles a nadie. Intentamos trabajar y que Moaña tenga oferta de ocio, como en otras localidades», apuntan.

La primera cita con los colectivos implicados, se produjo después de meses de reuniones internas con la implicación de las concejalías de Mobilidade, Benestar Social o Urbanismo así como de la Policía Local.

El espacio para viandantes que se propone en la nueva norma pasaría de un mínimo de 1,50 a 1,80 metros en las aceras como norma general. Después se establecerán excepciones como el caso de las calles peatonales, en donde será necesario dejar más espacio para el paso de coches de residentes o de vehículos de emergencias.