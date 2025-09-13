Granxa Rúa XIII se ocupó de la recuperación del sistema dunar de Nerga

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Anta Ortiz, clausuró ayer el taller «Granxa da Rúa XIII» que permitió formar durante el ultmo año a 20 personas desempleadas y confirmó una inversión de 423.119 eros por parte de la Consellería de Emprego, Comerio e Emigración. La representante autonómica estuvo acompañadas en elacto por al alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG). Ana Ortiz animó a lso alumnbos a arovechar la oferta formativa y laboral para incremenar las posibilidades de encontrar trabajo.

Araceli Gestido comentó que una de las acciones más importantes llevadas a cabo por el taller fue la recuperación del sistema dunar de Nerga, a través de un trabajo específico de retiradas de especies invasoras. La actación se cnetró en la eliminación de la acacia longifolia y, en menor medida, de Acadia melanoxylum. También se retiraron ejemplares de cortaderá selloana.