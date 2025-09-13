Gerardo del Razo, cineasta de México: «Domingo familiar es medio nieta de Amores perros»

Natural de Ciudad de México, tiene 35 años y estudió Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y Cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica del país, además de un máster en la Emerson College de Comunciación y Artes. Gerardo del Razo llegó ayer a Bueu y presentó su corto a competición en la sección oficial «Domingo familiar», que ya acumula 10 premios en distintos certámenes y que refleja el mundo violento de la extorsión de sicarios a comerciantes en su país. Es un corto creativo, como le gusta al cine mexicano y reconoce el director, que con 10 años vio «Amores perros» de Iñárritu y le abrió su sentimiento de hacer películas.

¿Vemos a México en Domingo familiar?

Es una parte de México, es algo que sucede cotidianamente. Cuando hice el corto muchos de mis referentes no eran películas, eran vídeos de YouTube, noticias... Hay cámaras de vigilancia del Gobierno que sube a YouTube, viendo crímenes. México no solo es esto, es un lugar complejo, es uno de los mejores países del mundo y uno de los peores, ambas cosas conviven. La idea era hacer una síntesis del horror y de lo hermoso en un plano de 15 minutos.

Llama la atención en el corto ese plano fijo como «La ventana indiscreta» de Hitchcock.

Pues sí. Para mí había una cosa muy interesante de mirar las ventanas en estos grandes multifamiliares que se hicieron en México en los años 60 y 70 en donde viven miles de familias. Crecí muy cerca del lugar en donde sucede el corto. Prácticamente soy de ahí, literalmente me corto el pelo frente a ese edificio y es una zona que he observado mucho y ese plano fijo nace de esa observación.

¿En dónde se rodó?

En Ciudad de México, específicamente en la frontera entre la Alcaldía Iztacalco e Iztapalapa, zonas que se le llaman rojas, de un estrato social medio bajo, con crímenes. Ahí crecí y mucho de mi cine se ha ido formando de las experiencias de mi vida ahí.

Da la sensación de que rueda sin actores.

Hay actores profesionales porque en ciertos puntos sí se necesitaba a una persona con entrenamiento, no muchos, ya que la mayoría son gente de la comunidad. Quería que se sintiera casi como un documental, que pareciera que no había intervención, cuando de hecho hay mucha. La idea era encontrar exactamente la textura de la vida del lugar, involucré a mucha gente del edificio, la señora de la tienda fue fundamental porque siempre en estos edificios se va a la tienda, como un centro de reunión. Los vecinos colaboraron desde niños a adultos y mezclé a alumnos de un taller de la tercera edad en la zona, que no son actores, pero a los que interesa la cultura.

¿Por qué se hizo director?

Mucho por accidente, ver películas con mi abuela y mi papá. Él es muy fan de la televisión y el cine y el me enseñó a Buñuel y todos estos autores importantes. Terminé ahí porque trabajaba de técnico de iluminación en un teatro y me gustaba ver a los actores y lo que sucedía. El teatro y el cine te comen y de pronto no sales de ahí. Como decía Julián Hernández, yo hago películas porque quiero que me quieran.

Por lo que tiene de México ¿Qué me dice de «Emilia Pérez»?

La empecé a ver y me pareció con coreografías simpáticas. Ha habido demasiado castigo al respecto. Es una película que tiene valores, un casting interesante, está Adriana Paz, una actriz maravillosa, con la que trabajé alguna vez.

¿La primera vez que visita Bueu?

Sí. Estuve en Tenerife, Barcelona y Madrid y todo el mundo me decía que Galicia es el mejor lugar de España porque es hermosa y porque la comida es espectacular. Los mejores festivales del mundo son como éste, en localidades pequeñas, hechos para el pueblo.

¿Goza Iñárritu en México de la buena fama que tiene fuera?

Podía hablar cuarenta minutos del negro Iñarritu porque Amores perros la filmaron a dos calles de casa de mi abuela. Tenía 9 años y cuando la vi a los 10, vi la realidad en la que yo habitaba, una casa como la de mi abuela, gente en la línea de Octavio, Susana…. Me vi representado y como yo mi generación. Al cine mexicano le gusta filmar cosas complicadas, difíciles y con poco presupuesto. Iñárritu hizo una película muy importante en mi vida gracias a la cual yo me di cuenta que podía hacer películas. Domingo familiar es medio nieta de Amores perros en algún sentido.