El Festival entrega hoy su palmarés de ocho galardones

El Festival pone hoy el cartel de último día para las proyecciones de la sección oficial, con los últimos cuatro cortos a competición y dos de sus directores Álex Sardá y Betina Kuntsch y la entrega de los ocho premios del palmarés que será a las 23.00 horas.

La jornada de ayer contó con un viaje para los cineastas a Ons, en el que participaron los catalanes Fran Moreno y Santi Pujol, autores del corto «Furia» que se proyectó ayer a competición y que participaron en la presentación previa a las 19.00 y en el coloquio a las 20.30 también con Gerardo del Razo, director de "Domingo familiar", que se volvieron a reunir en el Centro Social do Mar para la presentación en la sesión de las 21.30 horas.

Cineastas, ayer, en su visita a la isla de Ons. / Estudio Prolight

La jornada de hoy comenzará con la presentación del Caderno FICBUEU#6, con el investigador, docente, ensayista y cineasta José Manuel Mouriño, que analiza, en diálogo con los títulos de la sección de «Retrospectiva», la relación existente entre el concepto del exilio y el mundo de la imagen cinematográfica y audiovisual. Será a las 11.00 en la sala Amalia Domínguez Búa y estará Diego García, hijo de Jomi García Ascot, director de uno de los filmes de la sección "Remeios Varo 1913-1963 (1967). Es un cineasta exiliado e hijo de exiliados que se apoya en la voz de la que entonces era su mujer, la actriz exiliada e hija de exiliados, María Luisa Elio, para perderse en la obra de Remedios Varo. En este ensayo, Mouriño profundiza en los procesos de búsqueda y reflexión de dos mujeres poetas y creadoras, la propia María Luisa Elío y la filósofa María Zambrano.

A las 17:00 es la proyección de «Retrospectiva» con cinco piezas de Alexander Kluge, Joao Cesar Monteiro Chantal Akerman, Pier Paolo Pasolini y Jomí García Ascot, que exploran el concepto de exilio. En la sección oficial (19.00 y 21.30) se proyectan «El princep», de Àlex Sardá (España); «400 casettes», de Thelyia Petraki (Grecia, Alemania); «El banner», de Tomás Terzano (Arxentina, España); e Himmel Wie Seide. Vller Orangen, de Betina Kuntzsch (Alemania) que se verá por primeira vez en España.