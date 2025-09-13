Fecimo se suma al «weltanschauung»

Aunque parece irreal, weltanschauung es una palabra del diccionario de la Real Academia Galega que significa lo mismo que en su origen alemán de cosmovisión o manera de concebir el mundo y la vida. Y es la palabra que ha inspirado a la Federación de comerciantes e industriais do Morrazo (Fecimo) para la nueva campaña de promoción del comercio local «Sinte o weltanschauung do comercio local», a través de la cual da la oportunidad a los clientes de ganar 360 euros en premios en formato de tarjetas regalo por el registro de los tickets obtenidos por las compras en el establecimiento adherido.

Con esta campaña, Fecimo aspira a fortalecer el vínculo emocional entre el sector y su clientes, destacando que al elegir el comercio local no sólo se contribuye a la economía local, sino también a la preservación del patrimonio cultural y social. Para ello utiliza la imagen de la resistencia del poblado galo de Asterix y Obelix contra los romanos como símil de la resistencia del comercio local contra las grandes superficies y gigantes electrónicos: «Así como os galos defendían a súa identidade e territorio cunha apócema secreta, os comerciantes locais e os seus clientes utilizan o «weltanschauung» como o seu elixir máxico para enfrontar os desafíos dun mercado dominado por poderosos competidores». cada vez que los clientes realicen consumos a partir de 10 euros en un comercio o empresa participante entre el 15 y el 30 de septiembre, deben registrar sus tickets en la web de comerciodomorrazo.com para optar a alguno de los premios que se sortearán al remate.

Fecimo no solo busca evocar el espíritu de unidad y resistencia entre los comerciantes sino transmitir a los consumidores el valor de apoyar al comercio de proximidad que ofrecen diversidad de productos y servicios ofrecidos que «engaden autenticidade e personalidade á experiencia de compra». El «weltanschauung» se convierte así en símbolo de identidad local y de la comunidad que defiende sus valores.

La campaña está organizada por Fecimo, a través de las asociaciones locales de Cangas, Moaña y Bueu (Acica , Acimo y Acibu) y está cofinanciada pro la Xunta a través de la Dirección Xeral de Comercio.