Exposición de Arte «Galicia Máxica» de Lurdes Meis.

La sede de la Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama (Adicam), sita en la entrañable Casa da Bola, acoge la exposición de esta artista desde ayer. En la inauguración estuvo presente la diputada y concejala Dolores Hermelo. La muestra estará abierta todo lo que resta de este mes y en octubre.

Las buenas migas de Ortiz con Araceli Gestido

No parece hacer malas migas la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Anta Ortiz (PP), y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG). Ambas mantienen la capacidad de respetar a las instituciones, saber el puesto que ocupan. Los encuentros que tuvieron esta semana, primero en Nazaret y después en A Rúa, fueron de lo más cordiales y ninguna demostró interés por ser la protagonista.

El mejor club del mundo de balonmano

Vamos a ver, a aquellos que están preocupados por el pabellón de O Gatañal, que parece que fuera suyo, cuando es municipal, lo de que el Concello de Cangas iba a pagar con la mejora de O Gatañal las máquinas de la piscina municipal fue un traspiés, que la persona que lo dijo estaba pensando en una cosa y le salió otra. Nada más. Pero no es el club el dueño del pabellón, ni de la pista, que se paga con dinero público para disfrute de un club privado. Sí, ya sabemos eso de fomentar el deporte de base... pero los jugadores se traen de fuera. Eso no significa que no sea el mejor club de balonmano del mundo.