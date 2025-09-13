Un estudio sitúa a Cangas como potencia en energía eólica y generadora de biomasa

El estudio de potencial energético de Cangas elaborado por la Diputación de Pontevedra explora no solo el potencial solar, sino también el eólico, minihidráulico, biomasa, biogás y geotérmico. El potencial del municipio cangués presenta zonas que podrían ser lugares para el desarrollo de la minieólica, con densidades de pontencia de viento de hasta 700 vativos/metros cuadrados, aunque hay que tener en cuenta las condiciones particulares de la zona de protección ambiental. En el caso de la gran eólica, ninguna área del Plan Sectorial Eólico de Galicia está presente en el municipio. En este estudio no se aborda la minihidráulica por no contar con un inventario de infraestructuras hidráulicas abandonadas (molinos, presas, pequeños saltos).

Fachada del Concello de Cangas . / Gonzalo Núñez

En cuanto al potecial de biomasa, hay que señalar que el municipio extraer un equivalente energético en las explotaciones forestales de 16.213 Megavatios/hora anuales. En el análisis de una instalación de biomasa hay que tener en cuenta la escala del proyecto y podrá tener encuneta tanto los recursos del municipio y su entorno, como los de la comarca o incluso la provincia. «Hay que destacar también la importancia de una gestión forestal sostenible. Existen varias certificaciones que garantizan la existencia de un monte gestionados de forma sostenible, si bien esto no implica que el resto dela superficie forestal está gestionada de forma no sostenible, pero es una garantá de origen del recuros forestal», señalan los técnicos de la Oficina de Transformación Comunitaria OTEC DEPO.

En cuanto al potencial biogás, en Cangas existe una potencia de generación térmica de biogás de 208 MWH anuales, procedentes de residuos ganaderos. La industrial ganadera local no es suficiente como para considerar la ejecución de un proyecto de generación a gran escala. Sin embargo, una cogeneración que pueda tener una potencia contendida y ajustada al residuo local generado, que estuviese asociada a un consumo eléctrico y térmico elevado. El análisis técnico-ambiental-territorial del biogas en Cangas evidencia un potencial bajo, derivado de su actividad agrícola y ganadera.

Por lo que respecta al potencial geotérmico, estudio habla solo a nivel de Pontevedra. Dice que representa una oportunidad estratégica par ala transición energética de Galicia. «Su integración en infraestructuras residenciales, comercios e industrias puede contribuir a la sostenibilidad y la eficiencia energética de la comunidad.

En las conclusiones se señala que el Concello de Cangas tiene en la actualidad un consumo energético con fuerte dependencia de combuistibles fósiles.

En el caso concreto de la electricidad, las viviendas presentan un consumo muy superior al industrial y de servicios, siendo el 59% de un total de 65,7 Gigavatios/hora anuales. También se muestra prudente y asegura que, si bien el estudio muestra una primera identificación de este potencial, hay que tener en cuenta los condicionantes concretos y el aprovechamiento tecnológico de cada recurso para la valoración de futuros proyectos.

El coste de los paneles solares en cinco edificos de Cangas se eleva a 403.445 euros

En el estudio se reflejan precios para la instalación de los paneles de fotovoltáicas en 5 edificios municipales: Auditorio , pabellón de Romarigo, pabellón de O Gatañal, Concello y Casa de Cultura. Así, en el consistorio el precio unitario de los paneles es de 1.090 euros y el precio de toda la instalación de 81.205 euros; en la Casa de Cultura, el recio unitario sería de 1.480 y el de toda la instalación 39.960 euros; en el pabellón de Romarigo, el precio unitario seria de 144 e euros y el de la instalación, 129.600 euos; en el Auditorio Municipal, el precio unitario es de 1.180 euros y el de la instalación, 68.440 euros y en el pabellón de O Gatañal, en precio unitario sería de 78 euros y en de toda la instalación, 84.24 0 euros. En total , en los edificios municipales habría que realizar una inversión de 403.445 euros. El gobierno local apuesta por este tipo de energía y está dispuesto a promover las comunidades energéticas.