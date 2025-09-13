Berducedo y Piñeiro viven sus Festas dos Milagres

Los barrios de Piñeiro y Berducedo viven este fin de semana sus fiestas en honor a la Virxe dos Milagres. Hoy a las 18.30 horas habrá un serán a cargo de Solaina y la verbena nocturna será con Trío Digital y Travesía de Vigo. El domingo, con misa mayor a las 13.00 horas seguida de procesión, actuará el Coro Samertolaméu a las 19.30 horas. Por la noche, a las 22.00 horas, actúa Assia de Asturias.