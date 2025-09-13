Berducedo y Piñeiro viven sus Festas dos Milagres
REDACCIÓN
Moaña
Los barrios de Piñeiro y Berducedo viven este fin de semana sus fiestas en honor a la Virxe dos Milagres. Hoy a las 18.30 horas habrá un serán a cargo de Solaina y la verbena nocturna será con Trío Digital y Travesía de Vigo. El domingo, con misa mayor a las 13.00 horas seguida de procesión, actuará el Coro Samertolaméu a las 19.30 horas. Por la noche, a las 22.00 horas, actúa Assia de Asturias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Darbo danza con nostalgia
- La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret