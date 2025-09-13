Avelaíña Teatro representa hoy «María Castaña» en Cangas
El grupo de teatro aficionado Avelaíña Teatro representa hoy en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas la obra «María Castaña», de Manuel Ayán y bajo la dirección de Antón Lamapereira, que también figuran en el elenco artístico de los nueve personajes de la obra y las siete personas que integran el coro. Será las 20.00 horas.
