Aldán entrega hoy su «Don Mexilón» en las Festas de San Cibrán con 600 kilos a degustar
Un jurado elegirá el producto de más calidad | Habrá actuaciones musicales
La misma Asociación Cultural Nosa Señora do Carme de Aldán, que preside Crisanto Marcelino Canosa, organiza hoy las Festas en honor a San Cibrán, que el año pasado recuperaron después de más de tres décadas sin ellas, y que ofrecen degustación gratuita de mejillón y un galardón al mejor productor que lleva el nombre de «Don Mexilón».
Las fiestas comienzan a las 20:00 horas bajo una carpa instalada por la organización, en donde se servirá el mejillón extraído antes de la aparición de la marea roja, que servirá para degustación, y también para que el jurado elija, entre piezas en crudo y cocidas, al mejor, el de más calidad, que se llevará el galardón. El premio consiste en un libro que el propio Crisanto Marcelino elaboró y que desde hace una semana permanece expuesto en la iglesia. El ganador tiene la obligación de entregarlo todos los años para la fiesta como ha hecho el vencedor del año pasado, Juan Carlos Díaz Herbello, para entregarlo al de este año. El jurado está integrado por el presidente de la Confederación de Empresarios, Juan Vieites; el industrial depurador Diego Oubiña; y el chef del local Chinchorro de Aldán. Habrá música tradicional y discomóvil.
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Darbo danza con nostalgia
- La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret