Cinco accidentes en 20 horas causan alarma en la autovía

Las lluvias de las últimas fechas vienen acompañadas de un incremento de la siniestralidad viaria en la comarca. Pero es la Autovía do Morrazo la que acumuló la mayoría de accidentes. Tantos que en solo 20 horas, entre el amanecer del jueves y la madrugada del viernes se registraron hasta cinco salidas de vía en la principal arteria de la comarca, todos ellos en terreno moañés. En total estuvieron implicados seis vehículos y dos conductoras, ambas mujeres, resultaron heridas y trasladadas en ambulancia, aunque no con pronóstico grave.

Voluntarios de Protección Civil de Moaña advierten de que los tres primeros kilómetros de autovía, en Domaio, están especialmente resbaladizos con la lluvia a pesar de que no se registró ningún vertido de aceite o combustible y piden extremar la precaución a los conductores.

El primer siniestro fue poco antes de las 10.00 horas de la mañana del jueves. En la conexión entre la autovía y la AP-9. Fue una salida de vía sin apenas daños. Antes de las 19.00 horas se registró otra salida que acabó con el coche estrellado contra el quitamiedos y la conductora herida por un latigazo cervical. También subiendo desde Domaio, todavía en el kilómetro 0 de la autovía.

Ambulancia y equipos de emergencias en la autovía. / FdV

Poco después, pasadas las 21.00 horas, un nuevo siniestro en dirección a Vigo ya cerca de la rotonda de Domaio se saldó sin heridos. Ya de madrugada, a las 5.40 horas, también en Domaio y en sentido Vigo una conductora perdió el control del vehículo que chocó contra las vallas de ambas márgenes. Resultó también con daños cervicales. Antes de las 11.00 horas de ayer se registró el quinto siniestro, ya en Meira, con dos coches implicados y sin lamentar heridos.