Suspenden el simulacro de Gardacostas en Moaña por una avería en el helicóptero

Estaba previsto para esta tarde

REDACCIÓN

Una avería en el helicóptero de Gardacostas de Galicia con base en Vigo, "Pesca 1", causó la suspensión del simulacro de búsqueda y rescate que estaba previsto realizarse esta tarde, desde las 18.00 horas, en la Alameda de Moaña, organizada por la Asociación Devanceiros do Mar que tiene en marcha, hasta este domingo, su exposición sobre el mundo de la pesca en la planta alta de la plaza de abastos. El colectivo tiene la intención de organizar el simulacro en otra fecha, pero este extremo está todavía en el aire.

