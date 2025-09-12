Suspenden el simulacro de Gardacostas en Moaña por una avería en el helicóptero
Estaba previsto para esta tarde
REDACCIÓN
Una avería en el helicóptero de Gardacostas de Galicia con base en Vigo, "Pesca 1", causó la suspensión del simulacro de búsqueda y rescate que estaba previsto realizarse esta tarde, desde las 18.00 horas, en la Alameda de Moaña, organizada por la Asociación Devanceiros do Mar que tiene en marcha, hasta este domingo, su exposición sobre el mundo de la pesca en la planta alta de la plaza de abastos. El colectivo tiene la intención de organizar el simulacro en otra fecha, pero este extremo está todavía en el aire.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Darbo danza con nostalgia
- Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España
- La Xunta concede 200.000 euros para construir viviendas sociales en Nazaret