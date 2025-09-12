Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reparto de 17 toneladas de compost

Moaña recibió esta noche un camión con 17 toneladas de compost de alta calidad procedente del programa de compostaje de la Mancomunidade. Se puede recoger en la explanada del antiguo cuartel.

