El PP pide que no se inauguren los astilleros de Moaña hasta que se construya el paseo

El PP de Moaña insta a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), a no inaugurar la rehabilitación de las carpinterías de ribeira de Casqueiro y Carlagho «hasta que no sea capaz de finalizar el paseo de Seara». Lo consideraría un ejercicio de «valentía y coherencia».. Y es que ironiza con su intención de no permitir la apertura del nuevo centro de salud de Sisalde si no tiene servicio de urgencias, por lo que le piden una actitud similar con la zona de Seara. Asimismo, el PP pide a la regidora que «por supuesto, de acuerdo con su ideario político», apoye la manifestación que los vecinos organicen para ese día», en referencia a la inauguración de los astilleros tradicionales.

Para el PP la postura del ejecutivo local alrededor del nuevo centro de salud que está construyendo la Xunta es «radical» y mantienen que el inmueble cuenta con zona de urgencias «y está prevista su implantación». Le pide, el principal partido de la oposición, la misma postura en el caso de la fachada litoral de Moaña.

Para el portavoz municipal del PP, Alfonso Piñeiro, la rehabilitación de estas dos estructuras de patrimonio marítimo, que están en su fase final tras más de un año de trabajos, es «un proyecto sectario e ideológico» y se queja de que el Concello le dé más importancia que a finalizar el paseo «que es una demanda unánime de todo Moaña». Mantienen que «nadie entiende que el BNG dedicase un millón de euros a las antiguas carpinterías habiendo otras necesidades».