El PP de Cangas critica lo que denomina «tasazo» de la recogida de la basura

No tardó en reaccionar. El PP salió de inmediato a dar su opinión respecto a la subida que propone la Mancomunidade de Municipios de Morrazo de la tasa de la basura, que la sitúa en 126 euros anuales. Aprovechan la subida que también hicieron concellos gobernados por el PP para criticar duramente al gobierno tripartito de Cangas y su alcaldesa, Araceli Gestido (BNG).

En este sentido, el PP señala que ya es oficial la voluntad de la Mancomunidade, presidida por la nacionalista y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, de incrementar un 100% el recibo de recogida de la basura. Desde el PP de Cangas llevan meses denunciando las intenciones del gobierno local de llevar adelante esa propuesta con el pretexto de no tener actualizada esta tasa en muchos años. «Es de chiste. Pretenden duplicar el recibo cuando tenemos el pero servicio en décadas, con recurrentes quejas de los vecinos, tanto del casco urbano como del rural», reflexiona el PP, que recuerdan que ya presentó una moción ese año por este asunto. «No vamos a ser cómplices de este robo a los vecinos», apunta el PP.

Critican el hecho de que después de una década se dieran cuenta los partidos de izquierda de que había que actualizar la asa. Recuerda el PP que Cangas, Moaña y Bueu están gobernados por el BNG y no son capaces de ponerse de acuerdo. «Lo único que hicieron es encargar un informe tras otro con el dinero de los vecinos. No hay una prioridad como sucede con tantas otras cosas». El PP habla de que la Mancomunidade tiene un parque móvil deteriorado, contenedores insuficientes, rotos y en mal estado, que no se limpian con la frecuencia debida, un punto limpio que recibe cientos de quejas porque no atiende la demanda. Asegura el PP que «este sablazo» a los vecinos es de uno de los mayores de toda la provincia. También llama la atención el PP a la tasa de reciclaje, que la norma a la que hacen referencia los nacionalistas, la sitúa en 55% este año y la Mancomunidade la tiene en 20% «Es decir, su preocupación en lo referido a