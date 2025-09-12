Un pesquero de 33 metros, sin máquina frente a la Costa da Vela

El pesquero portugués Artur e Teresa, de 33 metros de eslora, fue remolcado ayer por la noche por el buque de Salvamento Marítimo, María Pita, cuando se encontraba en Costa da Vela debido a una avería.

La alerta se produjo a las 19.04 horas cuando el barco, que hacía viaje de Marín a Vigo, con 6 tripulantes, informó que tenía un problema mecánico. Después de comprobar que no era capaz de resolver la avería, Capitanía decidió, por motivos de salvamento, ya que se registraban fuertes vientos en la zona, enviar al buque María Pita para que lo remolcara al puerto de Vigo, como así sucedió. Antes, a la zona también llegó la embarcación de Gardacostas Valentín Paz Andrade, que estaba a tres millas de donde había quedado el barco sin máquina. Al llegar, según fuentes de Salvamento Marítimo, se puso al costado del Artur e Teresa, y esperó a que se aproximara el buque María Pita para que efectuara la maniobra de remolque hacia el puerto de Vigo, que era su destino inicial. También fue avisada la patrulla Mar de Galicia, aunque al final no entró en el operativo de rescate.

El barco Artur e Teresa, parado en Costa da Vela / Gonzalo Núñez

Salvamento Marítimo informó, sobre las 21.00 horas, que el barco portugués iba ya remolcado con rumbo al puerto de Vigo.

El Artur e Teresa tiene capacidad para 150 metros cúbicos de pescado a bordo y se dedica a las especies de palangre de superficie. Se construyó en el año 1991. Los registros oficiales de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical) atribuyen su propiedad a la empresa La Paloma Portugal, Unipessoal, con domicilio social en Vila Praia de Âncora, en Caminha.