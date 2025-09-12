O Rompeolas
La niebla en la autovía de Morrazo.
La niebla esta siendo un fenómeno meteorológico que nos invita a pensar en el endemoniado cambio de estación, en ese otoño que entra siniestro, como un cuchillo en las carreteras, como sucedió estos días en la autovía de Morrazo, donde los bancos, no eran bancos, eran mesas de niebla.
Se busca aeropuerto para Morrazo
Están buscando en la comarca de Morrazo un buen lugar para construir un aeropuerto, dado el número de vuelos disimulados que salen de este territorio con destino tan indefinido como perverso. Cierto que, como en Peinador, el problema de la niebla también es difícil de erradicar, pero nos aseguran que en lo que se piensa es en un aeropuerto para aviones que vuelen bajo para evitar los radares. Los controladores aéreos no tendrían nombres, sino siglas.
Besteiro ya llegó a Moaña, ya está más cerca de Cangas
Pedíamos la presencia de José Ramón Besteiro en O Morrazo y la tuvimos el pasado fin de semana. en Moaña. El líder del PSdeG PSOE acudió a la mencionada localidad a la manifestación en defensa de la sanidad pública para defender el regreso de las urgencias a la Casa del Mar de Moaña. Así que ya lo tenemos más cerca de Cangas. Que, a lo mejor hay que convocar una manifa para que regrese, después de aquel recorrido en la campaña de aquellas primarias.
