La comarca registra un centenar de avisos de mosquito tigre en un mes

En los más de 40 días que pasaron desde el 1 de agosto, los vecinos de O Morrazo dieron aviso de hasta 96 ejemplares de mosquito tigre en la comarca a través de la aplicación Mosquito Alert. Buena parte de ellos están confirmados por los expertos y en otros la valoración se califica como «probable». Estos avistamientos representan un porcentaje muy alto de Galicia, en donde en el mismo periodo se dio aviso de un total de 177 posibles ejemplares de esta especie invasora.

Moaña sigue siendo la localidad en la que más se avisa de esta especie, no en vano fue la primera en registrarla en toda la comunidad en agosto de 2023. Sin embargo, por primera vez también son muy numerosas las alertas de mosquito tigre en territorio cangués. De hecho en esta localidad se reportaron 38 casos, de los que al menos 20 están localizados en la parroquia de Coiro y más de una decena en la de Darbo. El resto en el casco urbano. En cuanto a Bueu, hay un aviso del pasado 6 de agosto que está calificado como «probable».

En Moaña, por su parte, se contabilizan 57 casos de los que 18 están en el centro de la parroquia de Tirán, siempre la más afectada y en la que sus vecinos están más sensibilizados con este problema. Otra decena de casos se localizan en el barrio urbano de O Real, perteneciente también a la parroquia de Tirán. Hasta tres avistamientos se registraron en Domaio, dos en San Martiño y varios en Meira y en el casco urbano. A esto se suman otros cinco casos identificados en Vilaboa. Eso sí, no hay constancia de picaduras peligrosas en O Morrazo. De todas formas, con las últimas lluvias, se pide que se extreme la precaución ante el agua acumulada en jardines y patios, pues al regreso del sol podrían eclosionar muchos huevos nuevamente.

Control

La concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, explica que las dos trampas que se mantienen activas en el municipio, en Tirán y en el centro, están reportando a los entomólogos sus resultados ya cada 15 días.

La sensibilidad con este problema en territorio moañés lleva a que incluso haya lista de espera de vecinos para instalar en sus terrenos casetas que favorezcan la cría de murciélagos de especies autóctonas, como medida para tratar de diezmar al mosquito tigre a medio plazo.