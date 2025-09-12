Moaña ahorrará 17.000 euros al año de luz con los paneles solares de Reibón

Moaña tiene en redacción dos grandes proyectos de generación de energía solar, uno impulsado por el Concello para abastecer todos los inmuebles municipales y otro impulsado por un grupo de vecinos para constituir la comunidad energética local Moaña Solar, a la que el Concello se sumará como socio a corto plazo una vez que el pleno tome la decisión. Esta misma semana la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, acudió al Congreso de Comunidades Enerxéticas organizado por la Diputación de Pontevedra, para poner en común experiencias en distintas localidades. Uno de los que intervinieron fue el presidente de Moaña Solar, José Antonio Pena Parga.

Chapela explica que, una vez que Moaña se adhiera a esta comunidad energética el objetivo es que empiece a generar y distribuir energía con una instalación de paneles solares en la cubierta del colegio de Seara. Para ello el propio gobierno local solicitará a la Consellería de Educación la cesión del uso del tejado de este centro escolar de Infantil y Primaria.

Congreso de comunidades energéticas con el presidente de Moaña Solar, 2º por la izquierda. / FdV

Más avanzado está el proyecto exclusivamente municipal, para el que se empleará la cubierta del pabellón de Reibón. Se cubrirá con 187 paneles fotovoltaicos de 540W cada uno. Deberán estar instalados y en funcionamiento esta primavera, financiándose en buena parte gracias al Plan +Renovables de la Diputación de Pontevedra. El Concello aportará un total de 24.000 euros que, como ya adelantó FARO, se pagarán gracias a una parte de los fondos que le corresponden al Concello de los tributos del Estado recaudados en 2023. Entonces se realizaron entregas de fondos a Moaña menores a las que les correspondían y ahora las arcas municipales recibieron una inyección de más de 300.000 euros que se incluirán a los presupuestos de este 2025 para financiar distintos proyectos.

Beneficiará a las familias vulnerables que vivan en un radio de 2 kilómetros

IDAE

La concejala de Medio Ambiente explica que con los 185 paneles fotovoltaicos del pabellón de Reibón se estima un ahorro anual de 17.000 euros en el consumo eléctrico de la mayoría de las dependencias municipales. Esto supone que en dos años ya estará totalmente amortizada la aportación municipal a esta infraestructura.

Además de destinar los paneles a abastecer los edificios públicos, un 10% de la energía generada deberá dedicarse al suministro de familias de Moaña en riesgo de exclusión social, en un intento de reducir la pobreza energética. Se pueden beneficiar aquellos que vivan en un radio de 2 kilómetros a la redonda desde el pabellón elegido.

En concreto el coste de toda la instalación en la villa asciende a 113.000 euros. El IDAE aportará cerca de 65.000 euros mientras que Concello y Diputación pondrán unos 24.000 euros cada uno. En Bueu, a través del mismo proyecto provincial, se dotará de paneles solares al pabellón Pablo Herbello.