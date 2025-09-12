Llega a Bueu en su vuelta a pie por toda España

El joven de Salou David Giménez, de 31 años, que inició antes del verano su reto de dar la vuelta a España caminando por toda la costa como un nómada, llegó en la noche del jueves a Bueu para seguir su ruta hasta concluir este objetivo que se va a prolongar bastante más tiempo de los 6 meses que tenía previstos y bromea con la posibilidad de pasar las navidades en una tienda de campaña. Ayer durmió en ella en el municipio bueuense, estuvo con Hugo Pérez, que saltó a la fama por su participación en el concurso de «La Isla de las Tentaciones», y se quedó maravillado de las playas, aunque el tiempo no acompañe.

David Giménez asegura que este viaje, que sube a Instagram, supone un antes y un después en su vida, una manera de encontrarse a sí mismo, y dice que ha aprendido a valorar más las cosas pequeñas, la naturaleza o la comida. Asegura que pasó tremendas olas de calor, tormentas de granizo con bolas como pelotas, atrvesó los Monegros, sin agua, siguió la ruta por Lérida, Huesca, Pamplona y entró en el País Vasco, desde donde ha seguido la ruta hacia Galicia, sin ninguna ayuda de Google, solo con la orientación del mar.

El joven, con los brazos en cruz de alegría ante una playa en Bueu. / Gonzalo N.

Asegura que ha recorrido 1.500 kilómetros en la comunidad, desviándose de la costa para visitar Santiago el día 2 de septiembre . Reconoce que el contacto con Galicia ha sido increíble y que la gente es hospitalaria «me piden fotos, me dan de comer. Disfruto con el atardecer, con el amanecer, con las playas, con los acantilados...».

En su carro lleva todo un kit de supervivencia, con botiquín, saco de dormir, tienda de campaña, algo de comida, ropa, un hornillo...

Afirma que es un aventurero, que cuando reúne un poco de dinero —trabajó en el mundo de la noche y en la estación de esquí de Formigal—, se escapa. Vivió un año en Australia, también en Indonesia y este año eligió que su reto era conocer España con una vuelta a pie a toda la península. Tras su paso por O Morrazo seguirá hacia Baiona para adentrarse en Portugal, llegar al Algarve y seguir la ruta por Andalucía y toda la costa mediterránea hasta su Salou de origen. ¿Cuándo llegará? Eso no lo sabe.