Juncal confirma la contratación de las arquitectas para el plan de Banda do Río

La ejecución del concurso de ideas para la mejora del barrio pesquero de Banda do Río, en el casco urbano de Bueu, sigue adelante y va tomando fuerza. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, junto a los ediles Martín Villanueva y Xosé Leal, reunieron a la comisión de seguimiento, que además de la representación institucional de todos los grupos políticos de la Corporación, está integrada por la asociación de vecinos y la plataforma de Banda do Río. El encuentro se convocó para dar respuesta a la petición de la asociación de vecinos que había mostrado su inquietud por la tardanza en las siguientes fases del proyecto, después de que el año pasado se adjudicara el concurso al proyecto ganador presentado por las arquitectas María Fandiño y Miriam García, bajo el nombre de «Bandas de ribeira» y que implica no solo obras estéticas de mejora del frente marítimo sino de arreglo del sanemiento para solucionar las inundaciones.

El alcalde, que a iniciativa del edil de Urbanismo, Martín Villanueva, presidió la comisión, trasladó tranquilidad a los colectivos y confianza en que siguen adelante las fases del concurso de ideas para la mejora de Banda do Río, con la contratación de las dos arquitectas ganadoras del concurso para elaborar el plan director que marcará cada una de las actuaciones a llevar a cabo dentro de esa mejora integral, que implica renovación de servicios, dotación de sistemas para acabar con las inundaciones, y la utilización de los espacios por parte de la hostelería.

Juncal asegura que las técnicas serán contratadas mediante procedimiento negociado sin publicidad con 30.903 euros, de los 50.903 que se destinaron al concurso de ideas, de los cuales 20.000 ya se abonaron a las arquitectas como premio del concurso. La idea es que elaboren el plan director y lo tengan antes de final de año, «como nos gustaría», dice Juncal, o principios de 2026. El alcalde explicó a los vecinos los motivos de la demora en la contratación del plan director que se debió a la situación interna del Concello, con las plazas de Secretaría e Intervención, que llegó a finales de julio, y la prioridad que se le tuvo que dar a las obras del pabellón de Beluso.

El presidente de la Asociación de vecinos, José Manuel Bacelar, asegura que confían en que se habilite ese partida para la contratación, pero asegura que con respecto al presupuesto para la obra no hubo un compromiso claro y hay cierta ambigüedad. Los vecinos quieren que ya se implique a otras administraciones con competencia en la zona como Costas y Portos para que cofinancien.