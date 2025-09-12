Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inauguración hoy en Adicam

La Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama (Adicam) inaugura hoy en la Casa da Bola (20.00 horas) la exposición «Galicia máxica», de Lurdes Meis. Actúan pandereteiras.

