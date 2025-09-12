Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición «O azul dos verdes mares» en A Capela

La pintora Fernanda Fernández realizando una obra. | Fdv

La pintora Fernanda Fernández realizando una obra. | Fdv / Xaime Cortizo

La Capela do Hospital de Cangas expone desde ayer una muestra de pintura de la viguesa Fernanda Fernández Suárez bajo el título «O azul dos verdes mares». La exposición, en la que la pintora derrocha amor por el mar de O Morarzo, permanecerá abierta hasta el día 21, en horario de 18:00 a 21:00 horas.

