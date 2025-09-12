Exposición «O azul dos verdes mares» en A Capela
La Capela do Hospital de Cangas expone desde ayer una muestra de pintura de la viguesa Fernanda Fernández Suárez bajo el título «O azul dos verdes mares». La exposición, en la que la pintora derrocha amor por el mar de O Morarzo, permanecerá abierta hasta el día 21, en horario de 18:00 a 21:00 horas.
