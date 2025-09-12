La danza «Nove espellos», en Cangas

El Auditorio de Cangas abre hoy su programación preotoñal con un espectáculo de danza. Vuelve a su escenario Óscar Cobos Compañía de Danza con su último espectáculo «Nove espellos». Se trata de una propuesta del bailarín santiagués, pensada para tres intérpretes sobre un escenario con fondo de sábanas blancas, en el que interactúan entre sí utilizando para ello diferentes lenguajes vinculados a las artes en movimiento, desde la danza popular tradicional gallega hasta la danza de contacto, pasando por la danza contemporánea y la danza clásica, entre otras.

Tal y como señala Óscar Cobos, «Nove espellos» es una propuesta escénica que sumerge al público en una atmósfera onírica en donde queda en el aire la pregunta «a dónde vamos cuando dormimos?». En este espectáculo el autor recrea miedos, deseos, fracasos o ausencias: «É unha viaxe polo multiverso do eu non-consciente, un espazo onde o todo e a nada son o mesmo, onde se recrean medos, desexos, fracasos, ausencias, acertos, ledicias e tristezas, onde a música que todos levamos dentro pode chegar a converterse nun ruido insoportable, onde un sorriso pode converterse nunha mueca irrecoñecible, onde as liñas se deforman creando formas que só son posibles nun espazo-tempo ilimitado, onde un grito imposible deixa que o eu máis esencial se faga presente, despoxado de calquer imposición do mundo da razón».

El espectáculo, que tiene apoyo de la Xunta a través de la Axencia Turismo de Galicia, se representa hoy, a las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirir en venta anticipada en ataquilla.com o el mismo día de la función, dos horas antes del inicio, en el propio auditorio. Cobos ya presentó en 2023 en Cangas su espectáculo «Bailador».