Festival Internacional de Cinema de Bueu
Cortos de Brasil, Estonia, México, España y Portugal en los dos pases de hoy
El mexicano Gerardo del Razo y los españoles Fran Moreno y Santi Pujol estarán presentes
REDACCIÓN
En la sesión oficial de hoy se proyectan, tanto en el pase de tarde (19.00 horas) como en el de noche (21.30) cinco cortos de Brasil, Estonia-Lituania, México, España y Portugal. Se trata de los trabajos titulados «Amarela», de André Hayato Saito (Brasil); «Linnud Läinud» de Anu-Laura Tuttelberg (Estonia, Lituania), la mexicana «Domingo familiar»,de Gerardo del Razo; «Furia» de los españoles Fran Moreno Blanco y Santi Pujol Amat y la portuguesa «Bad for a moment», de Daniel Soares, en la que un evento de team building, de trabajo en equipo, acaba enfrentando al propietario de un estudio de arquitectura con el barrio de clase baja que la empresa pretende aburguesar.
La jornada de hoy contará con la presencia de los cineastas Fran Moreno y Santi Pujol, de «Furia» y Gerardo del Razo de «Domingo familiar», que presentarán sus trabajos a las 19.00 horas en el Centro Social do Mar, participarán en un coloquio a las 20.30 en la sala Amalia Domínguez Búa y volverán a estar presentes en el pase de los cortos a las 21.30.
«Amarela» aborda el drama de tener orígenes mixtos en una joven nipo-brasileña que va a ver la final del Mundial de fútbol entre Brasil y Francia.. «Linnus Läinud» es un poema audiovisual ambientado en los paisajes noruegos.. En «Domingo familiar», dos individuos llegan en moto para cobrar la cuota semanal a los comerciantes y los vecinos intentan darle la vuelta a la situación. Un niño en un centro de menores que solo piensa en regresar con su madre centra el corto español «Furia».
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Darbo danza con nostalgia
- El Concello de Bueu justifica el incremento del impuesto de rodaje en «20 años sin subir las tasas»
- Darbo llena, incluso bajo la lluvia, y vive hoy su día grande con la danza