Una conductora herida por un accidente en la autovía

Ayer se registraron dos accidentes de tráfico en territorio moañés. El más grave fue pasadas las 18.30 horas en la Autovía do Morrazo. Una conductora resultó herida con daños cervicales después de una salida de vía que acabó con un aparatoso choque contra la valla, en el primer kilómetro de la carretera.

A primera hora de la mañana otra salida de vía, en el enlace de la autovía a la AP-9, se saldó sin heridos. Se trata de un tramo con una siniestralidad muy alta en los últimos años.