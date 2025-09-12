Una conductora herida por un accidente en la autovía
Otra salida de vía en el acceso a la AP-9 se salda sin heridos de consideración
REDACCIÓN
Moaña
Ayer se registraron dos accidentes de tráfico en territorio moañés. El más grave fue pasadas las 18.30 horas en la Autovía do Morrazo. Una conductora resultó herida con daños cervicales después de una salida de vía que acabó con un aparatoso choque contra la valla, en el primer kilómetro de la carretera.
A primera hora de la mañana otra salida de vía, en el enlace de la autovía a la AP-9, se saldó sin heridos. Se trata de un tramo con una siniestralidad muy alta en los últimos años.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Cangas, Moaña y Bueu subirán el doble la basura, con descuentos para el compostaje
- La piscina reabre tras las vacaciones con máquinas averiadas desde hace un año
- El director del IES Rodeira, retirado en volandas en la protesta en la Vuelta
- Severo Lobato dará el relevo al nuevo párroco de Cangas en la misa del día 14
- Darbo danza con nostalgia
- El Concello de Bueu justifica el incremento del impuesto de rodaje en «20 años sin subir las tasas»
- Darbo llena, incluso bajo la lluvia, y vive hoy su día grande con la danza