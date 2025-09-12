Concello y vecinos del Barrio das Flores vuelven a negociar para mejorar el vial

Nueva reunión de los vecinos del Barrio das Flores con el gobierno local, esta vez con la más alta instancia, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Estaba también la concejala socialista, encargada de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, así como el edil de Urbanismo, Antón Iglesias.

El encuentro fue largo y no se puede decir que no se avanzó, que sí se hizo, a pesar de las diferencias que aún persisten. Hay que recordar que los vecinos quieren que el Concello pague arreglos en una calle privada, algo imposible, y que la única salida es que cedan el vial al Concello. Pero hay un afán de avanzar. Así, el Ayuntamiento examinará en su archivo si en el expediente indica que se hace cargo del mantenimiento de las tuberías de abastecimiento y saneamiento, que son las que están produciendo problemas. Si es así, el Concello procederá a las reparaciones, de lo contrario no actuará. Para esta obra, la concesionaria del agua había realizado un presupuesto de mil euros, que los vecinos consideran exagerado.

También parece que, ahora, los vecinos están dispuestos a abrir la calle como pedía el gobierno municipal para hacerse cargo del vial y, al parecer, no tendrían que realizar retranqueos de sus propiedades para que pasara al Concello.