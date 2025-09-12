El Concello pone en marcha la actividad «Trivial a pé»
Cangas
El Concello de Cangas, a través del Servicio de Normalización Lingüística y el apoyo de la Xunta , pone en marcha la actividad «Trivial a pé»,una inicitiva lúdica y cultural que invita a conocer la historia, los espacios más singulares o las personas destacadas de la villa de Cangas, empleando el idioma gallego como hilo conductor.
La propuesta se dirige al público a partir de 12 años, desarrollándose los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre a partir de las 17.00 horas desde el palco de la música de la avenida Eduardo Vincenti. Durante la actividad, los equipos participantes realizarán un recorrido circular con diversas paradas en las que deberán resolver pruebas, adivinanzas y preguntas relacionadas con la memoria histórica.
