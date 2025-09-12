El Concello abre la inscripción para actividades deportivas
REDACCIÓN
El Concello de Bueu, a través de la Concejalía de Deportes, pone en marcha a partir del 6 de octubre «Manteniéndonos en forma», el programa de actividades físico-deportivas para la ciudadanía que se llevará a cabo en diversos espacios municipales, como la piscina y también en Beluso, Cela y Meiro.
Para participar hay estar empadronados en Bueu e inscribirse a partir del 15 de septiembre. Se puede realizar presencialmente y de forma individual en la piscina; mientras que, para las gimnasias de Beluso, Cela y Meiro, la inscripción deberá realizarse en el Registro del Concello o a través de la sede electrónica. Son 505 plazas, siendo 400 para piscina, 60 para Beluso, 30 para Cela y 15 para Meiro. Hay 50 plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
