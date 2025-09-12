Clausura de las pinturas de los hermanos Sobreira
El local Óptica Studio de Cangas, en la calle Eugenio Sequeiros, clausura hoy la exposición pictórica de los hermanos Joaquín y Ricardo Sobreira bajo el título «100 anos co arte».
