Clausura de las pinturas de los hermanos Sobreira

El local Óptica Studio de Cangas, en la calle Eugenio Sequeiros, clausura hoy la exposición pictórica de los hermanos Joaquín y Ricardo Sobreira bajo el título «100 anos co arte».

