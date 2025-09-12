Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cavadas presenta «himno nacional» en Wells

El guionista, escritor y creador escénico Miguel Cavadas (Vigo, 1996), presenta mañana sábado en la librería Wells de Cangas (12.30 h) su poemario «himno nacional» (Chan da Pólvora, 2025), último premio Eusebio Lorenzo Baleirón de poesía. El libro sobre la emigración en el siglo XXI,nace de la experiencia del autor en el tejido social y laboral de Estados Unidos.

